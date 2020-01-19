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شؤون الأجانب بالداخلية تُسلم 7606 وثيقة خلال 2019

19 كانون ثاني / يناير 2020 09:50

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غزة- الرأي

أفادت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين في وزارة الداخلية-الشق المدني خلال تقريرها السنوي للعام 2019 أنه تم تسليم 7606 وثائق للزوار الأجانب والمغتربين.

وأوضح التقرير أن دائرة الإقامات وشؤون الأجانب أنجزت 4762 معاملة توزعت كالتالي 2979 طلب موافقة دخول زائر أجنبي وأجنبي من أصل فلسطيني و 1221 طلبات موافقة إذن دخول متعدد السفر وإذن متأخر، بالإضافة إلى 247 معاملة طلب إقامة سنوية (تعديل-أول مرة-تجديد-?شهور)، و315 معاملة تسجيل إقامة (متأخر -بدل فاقد-مؤقتة).

وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت 2844 معاملة عبر مكتبها الرئيس توزعت كالتالي: 646 إفادة حركة معبر إغلاق معبر ، 1305 إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة ، و 631 إفادة تنوعت بين إقامة وعدم إقامة وعدم ممانعة دخول فلسطيني مغترب ، بالإضافة إلى 262 إفادة إثبات حالة وجود في قطاع غزة .

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