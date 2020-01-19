لجنة متابعة تحسين خدمات الجمهور تتفقد سير العمل في مديرية شمال غزة

غزة- الرأي

تفقدت لجنة متابعة تحسين خدمات الجمهور بوزارة التربية والتعليم العالي، سير العمل بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، وذلك للاطلاع على الإنجازات التي حققتها المديرية في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال الجولة التي نفذتها اللجنة برئاسة د. علي أبو سعدة (رئيس اللجنة)، وعضوية كل من مدير الإعلام التربوي أ. فطين البنا، ومدير الشؤون الإدارية أ. نائل الأي، حيث كان في استقبالها مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، وعدد رؤساء الأقسام المعنية في المديرية.

بدوره، رحب أ. العرابيد باللجنة، مثمناً جهودها في متابعة العمل في المديريات بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، مستعرضاً جملة من الإجراءات التي اتخذتها المديرية مؤخراً في سبيل تقديم أفضل الخدمات للجمهور، وفق المعايير العامة التي حددتها وزارة التربية والتعليم انسجاما مع معايير التميز للدوائر الحكومية، مؤكدا على تضافر الجهود وتوفير كل الإمكانات اللازمة بهدف تحسين وتجويد الخدمة الحكومية.

ولفت أ. العرابيد إلى أن المعايير التي سارت عليها المديرية في هذا السياق، تشمل: الجودة، والتخطيط، والخدمات، والتقنية، والابتكار والتطوير، والموارد البشرية، والرقابة والتقييم والمتابعة، والموارد المالية والمشاريع، والإصلاح الإداري والمالي والهيكل التنظيمي، مع ما يتضمن ذلك كله من وسائل للتحقق والقياس.

بدورها، أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها مديرية الشمال في سبيل الوصول لواقع أفضل لجهة تحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

كما نفذت اللجنة جولة في أروقة المديرية واطلعت عن كثب على الإجراءات التنفيذية التي اتبعتها الأقسام المختلفة، بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للجمهور، وتعكس صورة إيجابية عن الدوائر الحكومية.