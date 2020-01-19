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عيادة الشاطئ تقدم 77 ألف خدمة طبية للمواطنين خلال 2019

19 كانون ثاني / يناير 2020 09:52

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غزة- الرأي

قدَّمت عيادة الشاطئ التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 77 ألف و757 خدمة طبية خلال2019 المنصرم عبر أقسامها المتعددة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن إدارة عيادة الشاطئ أن العيادة استقبلت 65 ألف و92 حالة خلال العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن قسم الحَوَل للأطفال قدَّم الخدمة ل 1748 طفلاً، في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 14 ألف و204 مواطنين، فيما قدَّم قسم الأسنان التابع للعيادة 15 ألف و161 خدمة للمواطنين.

وبيّن التقرير أن قسم تحاليل المختبر قدَّم الخدمة لـ 17 ألف 896 مواطناً، وقدم قسم البصريات الخدمة لـ 8199مواطنًا، فيما قدَّم قسم الأشعة خدمة تصوير أشعة البانوراما والتصوير التلفزيوني وتصوير تلفزيوني للحوامل لـ 11 ألف و358 مواطنًا، في حين قدّم قسم التمريض 9 آلاف و191 خدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن عيادة الشاطئ تُقدم خدمات طبية في عدة تخصصات منها الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن والحنجرة والأسنان والأطفال والطب البديل.

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