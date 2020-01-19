تعليم الشمال تعقد ورشة عمل حول الزيارات التبادلية بين المعلمين

غزة- الرأي

عقد قسم الإدارات المدرسية بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، ورشة عمل لمدراء ومديرات المدارس حول آليات وإجراءات الزيارات التبادلية بين المعلمين، وذلك بحضور مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومدير وحدة الإدارات التربوية أ. عدلة عايش.

وعُقدت الورشة بمدرسة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات، ونفّذها نائب مديرة المدرسة أ. إلهام عاشور.

بدوره، أكد أ. العرابيد على أهمية الزيارات التبادلية بين المعلمين باعتبارها أسلوب من أساليب الإشراف التربوي المهمة الذي يسعى إلى تحسين مهارات المعلمين التعليمية وتطوير أدائهم في الحصص الدراسية.

وتناولت ورشة العمل العديد من المحاور المهمة من بينها، أهداف الزيارة التبادلية بين المعلمين، وآلية عمل جدول الزيارات التبادلية وكيفية تعبئة تقرير الزيارة التبادلية.

وتخلل الورشة مداخلات واستفسارات مهمة أثرت اللقاء وحققت الفائدة المرجوة منه.