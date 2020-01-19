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مدير تعليم الشمال يتفقد أضرار "ذات الصواري" إثر القصف الإسرائيلي

19 كانون ثاني / يناير 2020 09:57

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غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، الأضرار التي لحقت بمدرسة ذات الصواري الثانوية للبنات، والناجمة عن القصف الإسرائيلي الأخير الذي استهدف محيط المدرسة ،حيث كان في استقباله  مديرة المدرسة م. حنان مطير.

بدوره، أعرب أ. العرابيد عن استنكاره الشديد للقصف الإسرائيلي والذي ألحق أضراراً مادية بالمدرسة، والمنازل المجاورة، مشيراً  إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاستهداف المباشر أو غير المباشر للمدارس، في محاولة بائسة من الاحتلال لتخريب العملية التعليمية، لافتاً إلى الأضرار تمثلت في تدمير عدد من أبواب ونوافذ المدرسة إلى جانب إحداث تشققات في جدران الفصول الدراسية.

وأوضح أ. العرابيد أن طواقم قسم الصيانة العاملة في المديرية، تمكنت من السيطرة على الأضرار التي لحقت بالمدرسة، حيث تمكنت الطالبات من الالتحاق بمقاعد الدراسة بشكل طبيعي.

بدورها ، قدّمت م. مطير لمدير التعليم شرحا تفصيليا عن حجم الأضرار التي لحقت بالمدرسة، مشيرة إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في محيط المدرسة تُشعر الطالبات بعدم الامان داخل المدرسة، ما يؤثر سلبا على تحصيلهن الدراسي.

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