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بلدية خان يونس وhumanity تنظمان ورشة حول تقديم الخدمات لذوي الإعاقة

19 كانون ثاني / يناير 2020 11:01

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غزة- الرأي

نظمت مؤسسة humanity & inclusion)) بالتعاون مع بلدية خان يونس دورة تدريبية بعنوان " تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة " استفاد منها أعضاء شبكة التحويلات وذوو الاختصاص من المؤسسات الأهلية والوطنية في محافظات خان يونس ورفح والوسطى؛ لتدريب المستفيدين على محتويات الدليل للمؤسسات الأهلية والوطنية وذلك استعدادًا لانطلاق منح تطويرية تهدف للنهوض بالمؤسسات المحلية من أجل استجابة شاملة لحفظ كرامة ذوي الإعاقة وسهولة وصولهم للخدمات المختلفة.

وتم طرح مجموعة من المواضيع في الدورة التي عُقدت بقاعة البلدية على مدار يومين كاملين للمؤسسات الأهلية والوطنية وأعضاء شبكة التحويلات، حيث تم مناقشة طرق وأهمية الاهتمام بتلك الفئة من خلال تصميم دليل وسلسلة تدريبات لدمج ذوي الإعاقة في القطاعات المختلفة  وتشمل الصحة، التعليم، التمكين الاقتصادي، الحماية، المأوى، النزاهة، والصحة البيئية، ويهدف الدمج لتقديم الأدوات التي تساعد المؤسسات العاملة في هذه القطاعات لتقييم مدى استجابة برامجها ودمجها للأشخاص من ذوي الإعاقة.

ويأتي تنفيذ الورشة ضمن المسئولية التي تقع على عاتق شبكة التحويلات لتقديم خدمات دامجة لهذه الفئة، والتي تمثل نسبتهم  حوالي ( 6.8 %) من مجمل سكان قطاع غزة، حسب تقرير مركز الإحصاء الفلسطيني لعام2017 م، وما يقارب (15%) من مجمل سكان العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية عام 2011 م .

في ختام الورشة أكد الجميع على ضرورة احتضان ودمج هذه الفئة، وتقديم الرعاية الشاملة التي تستجيب لحقوقهم الإنسانية.

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