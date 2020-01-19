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النقل والمواصلات تنظم محاضرة حول التعامل مع الجمهور المحلي

19 كانون ثاني / يناير 2020 11:03

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غزة- الرأي


نظمت دائرة الجودة بوزارة النقل والمواصلات محاضرة تثقيفية حول كيفية التعامل مع متلقي الخدمة لدى سلطة الترخيص بمشاركة موظفي صالة ترخيص غزة .
وألقى المحاضرة أ . طلال القرشلي مدير وحدة الجودة حيث أكد على ضرورة التعامل الحسن والجيد مع المواطنين متلقي الخدمة في الصالة وحث على ضرورة انجاز معاملات المواطنين بالسرعة القصوى , موضحا ًبأن صالة الترخيص بغزة من أكثر الصالات التي يرتادها المواطنين وعليه يجب انجاز المعاملات والتخفيف عن المواطنين قدر المستطاع .
بدوره،  أكد القرشلي بأن الوزارة تهدف من خلال هذه المحاضرة التوعوية والتثقيفية الى رفع أداء وكفاءة العاملين في الوزارة ضمن خطة الجودة السنوية لهذا العام من أجل الوصول إلى خدمة سريعة للجمهور المحلي والتخفيف عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة .
وتخلل المحاضرة مداخلات لبعض الموظفين للمطالبة ببعض التجهيزات واللوجستيات الضرورية لتجويد العمل والارتقاء به , وساد جو من الارتياح مطالبين باستمرارية هذه المحاضرات .
 

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