بلدية خان يونس تنظم جولة ميدانية لموظفيها للتعرف على مشاريعها الكبرى

غزة- الرأي

نظّمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل وبرنامج (UNDP) ومجلس الخدمات المشترك جولة ميدانية لموظفيها وعامليها لاطلاعهم على أهم المشاريع الكبرى التي تم تنفيذها في قطاع الصرف الصحي والنفايات الصلبة،.

وشارك في الجولة ق.أ مدير عام البلدية أ. محمـد الأسطل، ومجموعة من موظفي البلدية من كافة الدوائر والأقسام، حيث شملت زيارة مشروع محطة المعالجة المركزية للصرف الصحي، وأحواض الترشيح للمياه العادمة، ومكب النفايات الصلبة، وجميعهم في منطقة الفخاري جنوب شرق خان يونس.

بدوره، بيّن الأسطل أهمية اطلاع موظفي البلدية على أبرز المشاريع الحيوية لمدينة خان يونس والتي نفذت بالتعاون مع الشركاء والممولين لتطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين بالرغم من الظروف الراهنة وتفاقم الأزمات الإنسانية التي حلت بأبناء شعبنا في قطاع غزة، في الوقت الذي تسعى فيه البلدية لتأمين استمرارية خدماتها الأساسية كالمياه والصرف الصحي وغيرها للتخفيف من المعاناة القائمة.

وقدم الأسطل شرحًا موسعًا عن المشاريع التي تمت زيارتها وأهميتها في الحفاظ على البيئة والسلامة العامة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن إدارة البلدية بصدد تنفيذ المزيد من الجولات المماثلة لأبناء خان يونس وعموم المهتمين من اطلاعهم على المشاريع الكبرى.