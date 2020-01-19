شرطة حراسات خان يونس تنجز أكثر من ألف مهمة خلال 2019

غزة- الرأي

أنجزت شرطة الحراسات وأمن المؤسسات في محافظة خان يونس ألف و502 مهمة خلال العام المنصرم تنوعت ما بين إنهاء إشكاليات بشكل ودي أو تأمين وفود أو تحويل قضايا لجهات الاختصاص، إلى جانب قيامهم بمهامهم الأصلية بتأمين المؤسسات.

وأوضح المقدم أبو عبيد قيام شرطة حراسات خان يونس بحل "560" إشكالية بشكل ودي، فيما قامت بتحويل "280" قضية لجهات الاختصاص، كما نفذ قسم الأمن والانضباط "110" جولات تفتيشية على المناوبين لتأمين المؤسسات.

وبين قيامهم بـ"275" مهمة تأمين للبنوك والبريد أثناء صرف المنحة القطرية أو شيكات وزارة التنمية الاجتماعية، و "150" مهمة تأمين موقوفين داخل المؤسسات الطبية والعلاجية، و "27" مهمة تأمين وفود وشخصيات اعتبارية.

وأضاف ابو عبيد انه تم تنفيذ "11" اجتماع دوري وغير دوري، والمشاركة في "7" طوابير أركان لجميع ضباط وأفراد القوة، مشيراً لتنفيذهم العديد من المهام الأخرى المتمثلة في تامين مسيرات العودة أو تنفيذ الحواجز الليلية وغيرها.

وذكر أنه يتم حماية "19" مؤسسة حكومية وغير حكومية في محافظة خان يونس من خلال الحفاظ على أمنها وحماية ممتلكاتها بعد مغادرة الموظفين، إضافة إلى مساعدة المواطنين في إنجاز معاملاتهم.