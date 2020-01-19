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"والا" يزعم: حماس تسعى لتسخين الميدان بالضفة الغربية

19 كانون ثاني / يناير 2020 11:07

القدس المحتلة - الرأي

كتب المحلل العسكري بموقع "والا" العبري، أمير بوخبوط، صباح اليوم الأحد، أن حركة حماس تسعى لتسخين الميدان بالضفة الغربية، في ظل مباحثات التهدئة مع "إسرائيل" في قطاع غزة.

وقال المحلل العسكري، إن مصادر بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، أكدت أن حماس تعمل على زعزعة استقرار السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، في ظل مباحثات التهدئة بقطاع غزة.

وأضاف المحلل بوخبوط، أن هناك تخوفات لدى جيش الاحتلال، من تصاعد عمليات الطعن بالضفة، خلال فترة الانتخابات الإسرائيلية، وفي أعقاب التهديد بتوسيع البناء الاستيطاني بالخليل.

وزعم المحلل الإسرائيلي، أن حركة حماس بغزة، تدير العمليات الأمنية بالضفة الغربية، بشكل متطور وموسع، وتسعى للمساس بالمستوطنين وجنود الجيش الإسرائيلي.

وبحسب المحلل العسكري، يستعد الجيش الإسرائيلي لمرحلة ما بعد عباس، ويتوقع حدوث موجة عمليات أمنية، أو موجة مواجهات شعبية عارمة بالضفة الغربية.

ولفت المحلل بوخبوط، الى أن أنه وفي ظل هذه المخاوف، تتابع الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، تصرفات السكان بالضفة، وتسعى لتوثيق التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة، لمنع أي تدهور.

وأشار المحلل العسكري، الى أن التنسيق الأمني مصلحة للطرفين، وأنه أسهم كثيرا في الأمن والاستقرار بالضفة، ولا يمكن أن يضعف بسبب البناء الاستيطاني بالمناطق المختلف عليها بالضفة.

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