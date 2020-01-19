وكالة الرأي الفلسطينية 12 أسيراً مريضاً يواجهون القتل البطيء في "عيادة سجن الرملة" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بمحافظة خان يونس تنفذ ألفي مهمة خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تفتتح بطولة الشركات والنقابات لكرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية "والا" يزعم: حماس تسعى لتسخين الميدان بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة حراسات خان يونس تنجز أكثر من ألف مهمة خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظم جولة ميدانية لموظفيها للتعرف على مشاريعها الكبرى وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تنظم محاضرة حول التعامل مع الجمهور المحلي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس وhumanity تنظمان ورشة حول تقديم الخدمات لذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية مدير تعليم الشمال يتفقد أضرار "ذات الصواري" إثر القصف الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تعقد ورشة عمل حول الزيارات التبادلية بين المعلمين
أخبار » الأخبار الحكومية

"الشباب والرياضة" تفتتح بطولة الشركات والنقابات لكرة القدم

19 كانون ثاني / يناير 2020 11:08

1
1

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الشباب والرياضة بطولة الشركات والنقابات لخماسيات كرة القدم، برعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، والتي تنظمها دائرة الرياضة للجميع بالوزارة، بمشاركة (16) فريقاً تمثل الشركات والمؤسسات والنقابات، وشهدت البطولة التي تقام على صالة سعد صايل بغزة، منافسة قوية ضمن المجموعات الأربع التي توزعت فيها الفرق المشاركة.
وأسفرت نتائج البطولة في اليوم الأول عن النتائج التالية:
- فوز جمعية احتراف على شركة مكة (1/3)
- تعادل الجلاء والوسط (3/3)
- فوز نقابة التمريض على تاكسيات الكرمل (1/3)
- فوز زينة الحياة على حلويات ساق الله (2/4)
- فوز شركة الملش على شركة السفير (2/صفر)
- فوز شركة الصناعات على السلام (3/صفر)
- فوز شركة رملاوى على الشرق العامر (1/صفر)
وفي اليوم الثاني من البطولة كانت النتائج على النحو التالي:
- فوز الصناعات الكهربائية على الشرق العامر (2/3)
- فوز جمعية احتراف على شركة الوسط (1/2)
- فوز زينة الحياة على نقابة التمريض (1/2)
- فوز شركة قنديل على شركة السفير (2/4)
- فوز شركة رملاوي على السلام (1/2)
- فوز شركة مكة على معرض الجلاء (1/2)
- تعادل تاكسيات الكرمل مع حلويات ساق الله (1/1)
يذكر أن الفرق التي ضمنت تأهلها قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات هي:" المجموعة الأولى/ جمعية احتراف، وعن المجموعة الثانية/ زينة الحياة، والمجموعة الثالثة شركة قنديل وشركة الملش، وعن المجموعة الرابعة الصناعات الكهربائية وشركة رملاوي".
ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات غداً الاثنين لتحديد باقي المتأهلين لدور الثمانية، وسيحصل بطل البطولة على مكافأة مالية بقيمة (1000) شيكل، والمركز الثاني على (800) شيكل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (200) سلة خضار على فقراء غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟