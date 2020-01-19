"الشباب والرياضة" تفتتح بطولة الشركات والنقابات لكرة القدم

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الشباب والرياضة بطولة الشركات والنقابات لخماسيات كرة القدم، برعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، والتي تنظمها دائرة الرياضة للجميع بالوزارة، بمشاركة (16) فريقاً تمثل الشركات والمؤسسات والنقابات، وشهدت البطولة التي تقام على صالة سعد صايل بغزة، منافسة قوية ضمن المجموعات الأربع التي توزعت فيها الفرق المشاركة.

وأسفرت نتائج البطولة في اليوم الأول عن النتائج التالية:

- فوز جمعية احتراف على شركة مكة (1/3)

- تعادل الجلاء والوسط (3/3)

- فوز نقابة التمريض على تاكسيات الكرمل (1/3)

- فوز زينة الحياة على حلويات ساق الله (2/4)

- فوز شركة الملش على شركة السفير (2/صفر)

- فوز شركة الصناعات على السلام (3/صفر)

- فوز شركة رملاوى على الشرق العامر (1/صفر)

وفي اليوم الثاني من البطولة كانت النتائج على النحو التالي:

- فوز الصناعات الكهربائية على الشرق العامر (2/3)

- فوز جمعية احتراف على شركة الوسط (1/2)

- فوز زينة الحياة على نقابة التمريض (1/2)

- فوز شركة قنديل على شركة السفير (2/4)

- فوز شركة رملاوي على السلام (1/2)

- فوز شركة مكة على معرض الجلاء (1/2)

- تعادل تاكسيات الكرمل مع حلويات ساق الله (1/1)

يذكر أن الفرق التي ضمنت تأهلها قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات هي:" المجموعة الأولى/ جمعية احتراف، وعن المجموعة الثانية/ زينة الحياة، والمجموعة الثالثة شركة قنديل وشركة الملش، وعن المجموعة الرابعة الصناعات الكهربائية وشركة رملاوي".

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات غداً الاثنين لتحديد باقي المتأهلين لدور الثمانية، وسيحصل بطل البطولة على مكافأة مالية بقيمة (1000) شيكل، والمركز الثاني على (800) شيكل.