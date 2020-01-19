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الشرطة النسائية بمحافظة خان يونس تنفذ ألفي مهمة خلال 2019

19 كانون ثاني / يناير 2020 11:10

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غزة- الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة خان يونس ألفي و514 مهمة خلال عام 2019 المنصرم، تنوعت ما بين استقبال شكاوى وحل قضايا ودياً، وتنفيذ مهمات وإلقاء محاضرات.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية بخان يونس أنها استقبلت "1168" شكوى وإفادة من المواطنات، والمشاركة بالتحقيق في "60" قضية مختلفة وتعاملت مع "148" قضية سرقة و "5" مهمات فض شغب و "14 " مهمة إخلاء.

كما وأنجزت "43" قضية محولة من النيابة، و"209" قضايا تم حلها ودياً، و "36" قضية ضم حضانة ومشاهدة و"34" مهمة إحضار مشروحات لمواطنات و "101" مهمة تفتيش و"23" مهمة خلاف عائلي.

وبيّنت أن شاركت في "39" مهمة ترحيل سجينات، و"219" أمر حبس، و "51" مهمة تأمين امتحانات الثانوية العامة و "168" قضية اعتداء و"196" مهمة أخري.

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