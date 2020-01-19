الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام برام الله ويروع طلبتها

رام الله – الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة دير نظام الثانوية المختلطة غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال فتشت الغرف الصيفية، وروعت الطلبة، وهددت باعتقال عدد منهم، بحجة إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين قرب القرية.