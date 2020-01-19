عين_عطية .. تفجّر حملة تضامن واسعة بعد فقدانها

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

تضامن عشرات الصحفيين والنشطاء والمواطنين مع الزميل المصور عطية درويش، بعد تقرير طبي أردني أثبت فقدانه البصر في عينه اليسرى بشكل تام.

ووصل درويش قبل عدة أيام إلى العاصمة الأردنية عمان لاستكمال رحلة علاجه من الإصابة التي تعرض لها خلال تغطيته فعاليات مسيرات العودة شرق غزة.

وأصيب درويش (31 عاما)، وهو مصور وكالة "الرأي" الفلسطنيية للإعلام في غزة بشهر كانون الأول/ ديسمبر 2018، بقنبلة غاز إسرائيلية مباشرة في وجهه أسفل عينه اليسرى، خلال تغطيته لأحداث مسيرات العودة الأسبوعية السلمية.

وغرد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على وسم #عين_عطية للتعبير عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانبه.

وكتب المصور الصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه هو الآخر نتيجة إصابته برصاص الاحتلال بالخليل قبل عدة أشهر على حسابه على تويتر: "حسبنا الله ونعم الوكيل الزميل عطية درويش يفقد عينه اليسرى حسب تقرير طبي بعد إصابته بعينه على حدود قطاع غزة من جيش الاحتلال عام ٢٠١٨".

وقال الناشط أدهم أبو سلمية في تغريدة له: "عملت مع الزميل #عطية_درويش على مدار 51 يوم خلال العدوان الصهيوني صيف العام 2014م، فما رأيت إلا صحفي شجاع، يبحث عن الحقيقة ويوثقها بالصورة، #عين_عطية قنصها الجيش الصهيوني لطمس الحقيقة التي كان ينقلها".

أما الصحفية ريم أبو حصيرة فكتبت: "عين الحقيقة لن تنطفئ، وهناك بصيص نور يخترق الجدار، متضامنة مع الزميل الصحفي المصور عطية درويش بعد فقدانه البصر في عينه اليسرى بشكل تام متأثراً بإصابته خلال تغطيته مسيرات العودة".

وكتب الصحفي تامر المسحال في تغريدة له: "الزميل والصديق الحبيب الصحفي عطية درويش أصيب قبل عام بقنبلة غاز وهو يوثق بكاميرته اعتداءت الاحتلال على حدود قطاع غزة، وبعد الفحوصات اليوم في الأردن أخبره الدكتور المسؤول أنه فقد عينه اليسرى كليا".

بدوره، قال مدير وكالة الرأي الفلسطينية إسماعيل الثوابتة إن استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" لعين المصور درويش هو محاولة فاشلة تهدف إلى إخراس الكلمة وتغييب الصورة الحقيقية لمعاناة شعبنا الفلسطيني العظيم.

وأضاف الثوابتة: "عطية درويش هو عملة نادرة وهو من المصورين المبدعين الذين برزوا بشكل احترافي خلال التغطيات الصحفية والإعلامية، وله بصمة واضحة في العمل الإعلامي".

وأشاد بأداء الصحفي درويش على مدار 8 سنوات وحتى الآن قضاها في العمل بوكالة الرأي الفلسطينية، مشيرا إلى تجديد التضامن الكامل معه بكل الإمكانات المتوفرة".

وأدان هذه الجريمة المتعمدة التي نفذها جنود الاحتلال من خلال استهدافه بشكل مباشر في منطقة العين والوجه رغم أنه كان يلبس أدوات السلامة المهنية ودرع الصحافة ومكتوب عليه كلمة press لكن الاحتلال تعمّد استهدافه واقتلاع عينه.

وقال: "عطية اليوم يعمل بعين واحدة وحالته المعنوية عالية وهو يمتلك إرادة صلبة لا تلين أمام هذه العقبات التي تواجه عمله الصحفي والإعلامي في نقل صورة أبناء شعبه الفلسطيني في قطاع غزة".

وطالب الثوابتة الأجسام الصحفية كافة بإعلان التضامن مع عطية درويش وتقديم له كل الدعم المعنوي والطبي والمادي من أجل تجاوز هذه المرحلة التي يمر بها المصور درويش.