"الثقافة" تعلن رزمة مشاريع للربع الأول من 2020

غزة - الرأي

أعلن وكيل وزارة الثقافة أنور البرعاوي عن تنفيذ الوزارة رزمة مشاريع ثقافية للربع الأول من العام 2020،.

جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول، والذي تنظمه وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي في مقرها بمدينة غزة.

وأوضح البرعاوي أن الأمة التي لا تعنى بآدابها وفنونها وتراثها هي أمة لا تعي حاضرها ولا تهتم بمستقبل ، وأن كل الانتاج المادي هو من أجل صناعة الانسان والعلاقة المباشرة معه هي الثقافة، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي افتتح متحفا يهوديا بالمغرب وهو يسيطر على السينما بالهند ولديه منهجية بالمعركة الثقافية ، وعلى العرب والفلسطينيين ان ينتبهوا لطبيعة المعركة من كافة النواحي الثقافية.

وأضاف: "نحن في وزارة الثقافة سننفذ رزمة مشايع ثقافية خلال الربع الأول من العام الحالي 2020"، لافتا إلى أن هذا العام سيكون عام التراث والهوية الوطنية الفلسطينية من خلال دراسة عبر مختصين في هذا المجال في ظل أن الاحتلال الاسرائيلي يطاردنا ويحاربنا بشكل مقصود في مجال التراث الفلسطيني.

وذكر البرعاوي أن الربع الأول لعام 2020 سيشهد مجموعة من الفعاليات المتتالية بذات العمق الثقافي، حيث ستؤثر بالمجتمع رغم قلة الامكانات البشرية والمادية، موضحا أن الأيام الثقافية ستكون ضمن البرنامج الأول الذي سيتناول كافة محافظات قطاع غزة بدءً من محافظة رفح ، والذي يحمل اليوم الثقافي بعنوان "رفح تتحدث عن هويتها الثقافة"، ومن ثم محافظة خانيونس والوسطى وغزة والشمال حتى نصل لجميع المحافظات.

وبين أن اليوم الثقافي سيكون عبارة عن 4 أيام مقسمة في الآداب والفنون والتراث، وكذلك اقامة معرض تراثي ومعرض للكتاب، مضيفا أنه بعد ذلك سيقام مهرجان الابداع الثقافي للشباب لأن غزة تعتبر مخزون ابداعي هائل من الابداع حيث سينطلق المهرجان في قاعة رشاد الشوا الاسبوع القادم ، كما وتوجه بالشكر لبلدية غزة لتفاعلهم الثقافي الحضاري مع الوزارة لإيصال الرسالة الثقافية.

وأفاد البرعاوي بأن وزارة الثقافة تسعى لإيجاد تجمع من المثقفين لا يقل عن 50 الف حتى يرفع المثقفون اصواتهم وآرائهم عاليا، لافتا إلى أن شهر مارس المقبل ستنطلق فعاليات معرض غزة الثاني للكتاب في مركز رشاد الشوا وبالشراكة مع بلدية غزة .

وبين البرعاوي أن الربع الأول لعام 2020 سيشهد تنظيم مسابقة "شاعر الشباب" بالشراكة مع منتدى الرياديين بالشراكة، كما وسيتم الإعلان عن نتائج الشاعر الصغير وهو بالشراكة مع الاعلام الحكومي الذي لنا تجربة رائدة معه في انجاح الجهود وتوصيل الرسالة الثقافية داخل المجتمع.

وقال: "نحن في وزارة الثقافة مصرون على أن نُعد الشاعر محمود درويش بنسخة جديدة وغسان كنفاني بنسخة جديدة وناجي العلي رسام الكاريكاتير بنسخة جيدة"، مبينا أن هناك رزمة واسعة من الدورات التدريبية في مجالات الفنون والآداب، وفي مجال الفن والتنمية الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية.