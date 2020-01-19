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وزارة التعليم تناقش محاور ” الجودة والتميز”

19 كانون ثاني / يناير 2020 12:37

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غزة- الرأي-سامي جاد الله

ناقشت وزارة التربية والتعاليم العالي محاور” الجودة والتميز” في العمل الإداري والفني في الوزارة والمديريات والمدارس.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت مع فريق الجودة والتميز بالوزارة .

بدوره، أكد ثابت أن الجودة والتميز نهج تسلكه الوزارة للوصول إلى أعلى درجات التميز في العمل وخدمة الجمهور، كما أن الوزارة وهي في طريقها للتميز تراعي جميع المستويات( الطلبة والمعلمين والعاملين وأولياء الأمور والمجتمع)، وخلال الاهتمام بثقافة التميز تحققت العديد من الإنجازات في مجال الأبنية والمناهج وطرق التدريس وتعزيز القيم والحوسبة والأنشطة التربوية، وتم حصد جوائز عربية وعالمية و كان آخرها فوز موقع روافد ضمن أفضل15 موقعاً الكترونياً تعليمياً عبر العالم، وفوز الإذاعة التعليمية بالمرتبة الأولى على الإذاعات العربية فئة البرامج الحوارية إضافة إلى فوز معلمين وطلبة بجوائز دولية وعربية.

واستعرض الوكيل محاور التميز ومنها جودة الخدمات، والتخطيط، والتقنيات والابتكار، والحوسبة، والإشراف والتطوير، و تطوير الموارد البشرية، والرقابة والتقييم، والاصلاح الإداري والمالي.

يشار إلى أن وكيل الوزارة الدكتور زياد ثابت شكّل فريق التميز بهدف تحقيق أعلى درجات التميز في العمل ، ويضم الفريق د. أحمد أبو ندا رئيساً، وعضوية د. جواد الشيخ خليل، وأ. عائد الربعي، ود. ريما الخطيب، وأ. نائل الأي، وأ. حسني شعث، وأ. محمد بركات، وم. شادي هنية، وأ.أمل حمادة ، وأ. خالد ماضي.

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