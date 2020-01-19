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الزراعة:كميةالامطار 79.1مليون متر مكعب وجحر الديك أكثرها هطولاً

19 كانون ثاني / يناير 2020 12:39

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غزة- الرأي

أفادت وزارة الزراعة الفلسطينية أن النسبة المئوية للغيث النافع التي هطلت على محافظات غزة بلغت 71.3%ملم تقريبا، من المعدل العام ،وأن متوسط الهطول لكافة المناطق بلغت 265.7 ملم بكمية 79.1مليون متر مكعب، كما وصلت عدد ايام الهطول لهذا الموسم 20 يوم،

كما أن كمية الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين بلغت 9.6 مليون متر مكعب
وقد كانت أعلى نسبة هطول في الأيام الماضية بمنطقة جحر الديك حيث بلغت 53.5 ملم.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة كافة، والباحثين والمعنيين، إلى إستقاء معلوماتهم عن كميات الأمطار من مصادرها الرسمية الموقع الالكتروني للوزارة ، منوهة إلى أن أجهزة قياس الأمطار التابعة لها منتشرة في جميع مناطق قطاع غزة.

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