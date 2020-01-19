محكمة صلح غزة تلتقي نيابة الشمال لبحث التعاون المشترك

غزة- الرأي

التقى أمجد شراب رئيس محكمة شمال غزة برئيس نيابة الشمال علي صرصور بحضور كل من القاضي محمود الراعي والسادة وكلاء النيابة محمد قعدان ومحمد السعاتي ووائل كلش، وقد تخلل اللقاء مناقشة الإشكاليات و آليات العمل المشترك وعدد من الأمور التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل للوصول للعدالة الناجزة.

بدوره، أشاد أمجد شراب بأداء نيابة شمال غزة وسرعة الفصل في القضايا وتقديم البينات وتم التطرق الي آليات العمل المقبلة، والتعاون المشترك وأكد شراب على ضرورة عقد مزيد من اللقاءات والتشاور لإزالة أي عقبات وعلى أهمية زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الشرطة والتنسيق المشترك.

من جانبه، أكد صرصور على أن العمل في شمال غزة يسير بوتيرة جيدة جدًا وانتظام ، كما تم التطرق لقانون الصلح الجزائي وآلية العمل به.

من ناحيته ، أشار محمود الراعي إلى القضايا الاقتصادية والجرائم المتعلقة بها وضرورة التروي ودراستها جيدًا من قبل وكيل النيابة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على الإعداد لزيارات ميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل وتفقد أحوال الموقوفين والمحكومين، و تم التأكيد علي ضرورة وأهمية التواصل المستمر ، والعمل المشترك ما بين المحكمة والنيابة بما يحقق حسن سير العمل وإرساء قواعد العدالة.