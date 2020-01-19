وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة:كميةالامطار 79.1مليون متر مكعب وجحر الديك أكثرها هطولاً وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تناقش محاور ” الجودة والتميز” وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنظم جولات ميدانية لمتابعة أصناف جديدة من الخضار وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" تعلن رزمة مشاريع للربع الأول من 2020 وكالة الرأي الفلسطينية #عين_عطية .. تفجّر حملة تضامن واسعة بعد فقدانها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام برام الله ويروع طلبتها وكالة الرأي الفلسطينية أسير قاصر محتجز بالعزل الانفرادي منذ 27 يوماً وكالة الرأي الفلسطينية 12 أسيراً مريضاً يواجهون القتل البطيء في "عيادة سجن الرملة" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بمحافظة خان يونس تنفذ ألفي مهمة خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تفتتح بطولة الشركات والنقابات لكرة القدم
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة الموانئ البحرية و البنك الدولي يجتمعان لإعداد دراسة تقييمية لقطاع الصيد

19 كانون ثاني / يناير 2020 12:47

1
1

غزة- الرأي


استقبلت سلطة الموانئ البحرية وفداً من البنك الدولي في ميناء غزة البحري بهدف إعداد دراسة تقييمية لمؤشرات قطاع الصيد .
بدوره،  استعرض أ . محمد حمو مدير ميناء غزة البحري أهم المشاكل التي يواجهها الصيادين أثناء عملهم في مهنة الصيد والاعتداءات المتكررة عليهم من قبل قوات الاحتلال , كما تم مناقشة أهم الاحتياجات الضرورية للصيادين ولقطاع الصيد والتعرف على أهم المشاريع التي يحتاجها الميناء والصيادين .
وكان في استقبال الوفد الزائر أ . محمد حمو مدير سلطة الموانئ البحرية و م . خليل مرتجي مدير وسائط الإبحار وممثلاً عن وزارة الزراعة م . عبد الناصر ماضي , وأيضاً شارك في الاجتماع مستشاري البنك الدولي د . وائل الداية و م. عماد المصري .
وفي نهاية اللقاء وعد حمو بتقديم دراسة كاملة لهم حول أهم الاحتياجات الضرورية للميناء ولقطاع الصيد لدعم أهم المشاريع التي تخص قطاع الصيد .
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (200) سلة خضار على فقراء غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟