سلطة الموانئ البحرية و البنك الدولي يجتمعان لإعداد دراسة تقييمية لقطاع الصيد

غزة- الرأي



استقبلت سلطة الموانئ البحرية وفداً من البنك الدولي في ميناء غزة البحري بهدف إعداد دراسة تقييمية لمؤشرات قطاع الصيد .

بدوره، استعرض أ . محمد حمو مدير ميناء غزة البحري أهم المشاكل التي يواجهها الصيادين أثناء عملهم في مهنة الصيد والاعتداءات المتكررة عليهم من قبل قوات الاحتلال , كما تم مناقشة أهم الاحتياجات الضرورية للصيادين ولقطاع الصيد والتعرف على أهم المشاريع التي يحتاجها الميناء والصيادين .

وكان في استقبال الوفد الزائر أ . محمد حمو مدير سلطة الموانئ البحرية و م . خليل مرتجي مدير وسائط الإبحار وممثلاً عن وزارة الزراعة م . عبد الناصر ماضي , وأيضاً شارك في الاجتماع مستشاري البنك الدولي د . وائل الداية و م. عماد المصري .

وفي نهاية اللقاء وعد حمو بتقديم دراسة كاملة لهم حول أهم الاحتياجات الضرورية للميناء ولقطاع الصيد لدعم أهم المشاريع التي تخص قطاع الصيد .

