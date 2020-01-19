الاحتلال يستدعي خطيب الأقصى ويبعد آخر عنه

القدس المحتلة - الرأي

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، خطيب المسجد الأقصى المبارك، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ صبري، وطلبت منه الحضور للتحقيق في مركز شرطة "القشلة"، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، فيما أبعدت الشيخ أحمد أبو غزالة عن الأقصى للجمعة المقبلة.

هذا، وشددت تلك القوات منذ ساعات الصباح من إجراءاتها بحق المقدسيين في عدة أحياء، ونصبت عددا من نقاط التفتيش في منطقة كنيسة الجثمانية قرب القدس القديمة، وفي بيت حنينا، وسلوان، ورأس العامود، ودققت في هويات المقدسيين، ونكلت بعدد من حملة هويات الضفة الغربية.

كما اقتحمت شرطة الاحتلال عدة محلات تجارية في سلوان، وسط عمليات تفتيش للمركبات المارة هناك.