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البرلمان الأردني يصوت على قانون يحظر استيراد الغاز الإسرائيلي

19 كانون ثاني / يناير 2020 01:44

مجلس النواب الأردني
مجلس النواب الأردني

عمان - الرأي

قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، اليوم الأحد، إن مجلس النواب الأردني، صوت على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من "إسرائيل".

وأفادت بأن مجلس النواب صوت بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من "إسرائيل"، وأعطاه صفة الاستعجال.

وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبد المنعم العودات، قد قال في وقت سابق اليوم الأحد، إن المصادقة على مقترح القانون "تلزم" الحكومة بوفق استيراد الغاز الإسرائيلي.

ويقضي المشروع لمقترح بأن "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها إستيراد مادة الغاز من إسرائيل" و"بإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون (...) وتقديمه إلى مجلس النواب".

وشارك مئات الأردنيين الجمعة في تظاهرة وسط عمان مطالبين بإلغاء الاتفاق رافعين لافتات كتب عليها "لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة" و"غاز العدو احتلال" و"اتفاق العار، استعمار".

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلةً إنه سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

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