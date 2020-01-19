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الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غد الاثنين

19 كانون ثاني / يناير 2020 04:25

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين 2020/1/20، سيكون للحافلات الأولى والثانية والثالثة من كشف (2020/2).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الاثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للاطلاع على أسماء المسافرين هنا:

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