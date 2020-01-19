الاحتلال يبعد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رئيس الهيئة الإسلامية وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، لمدة أسبوع قابل للتمديد.

وقال صبري في تصريحات عقب إبعاده، إن سلطات الاحتلال أبلغه شفهيًا بقرار الإبعاد عن الأقصى حتى 25 يناير الجاري.

ووجهت سلطات الاحتلال لصبري تهمة "التحريض من خلال خطب الجمع وتعريض المواطنين للخطر".

وكانت قوات الاحتلال داهمت منزل الشيخ عكرمة صبري صباح اليوم، وسلمته استدعاء للتحقيق معه.

وتعرض الشيخ صبري للإبعاد أكثر من 10 مرات عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.