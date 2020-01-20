تعليم الوسطى يتسلم مجموعة من بوسترات مبحث العلوم

غزة- الرأي

تسلمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى مجموعة من البوسترات التعليمية لمبحث العلوم "المرحلة الأولى" للصفين الخامس والسادس من الإدارة العامة للتقنيات التربوية_ دائرة المصادر التعليمية، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم التقنيات التربوية بالوسطى أحمد أبو سويرح ومشرف العلوم هشام حمدان، ووفد من الإدارة العامة للتقنيات ضم كل من مدير دائرة المصادر خالد ماضي ورئيس قسم الوسائل التعليمية زياد بركات.

بدوره، أعرب رئيس قسم التقنيات التربوية أحمد أبو سويرح عن شكره للادارة العامة للتقنيات التربوية ودائرة المصادر التعليمية على جهودها في تصميم وطباعة هذه البوسترات التعليمية الهامة التي شملت في مرحلتها الأولى صفوف الخامس والسادس الأساسيين والتي ستكون متوفرة في كافة المدارس ويستطيع الطلبة الاستفادة منها.

وأضاف بأن المديرية ستقوم بتوزيع البوسترات على المدارس وتشمل (48) بوستر لصفوف الخامس و (45) بوستر لصفوف السادس ضمن المرحلة الأولى من المشروع.