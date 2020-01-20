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الصحة: تنفذمشاريع للمياه والصرف الصحي بقيمة (489) ألف دولار خلال 2019

20 كانون ثاني / يناير 2020 07:31

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غزة- الرأي

أشار التقرير الاحصائي الذي أصدره مركز المعلومات الصحي الفلسطيني أن تكلفة مشاريع المياه والصرف الصحي التي نفذتها وزارة الصحة خلال العام المنصرم 2019 بلغت أكثر من (489) ألف دولار امريكي.

بدوره، أوضح مدير عام الهندسة والصيانة م. بسام الحمادين أن تلك المشاريع تنوعت ما بين حفر آبار مياه في عدة مستشفيات منها الرنتيسي، ومجمع الشفاء الطبي، ومستشفى النصر وتركيب محطات تحلية في عدة مستشفيات منها النجار والهلال الاماراتي، ومجمع ناصر، وتأهيل شبكات لأقسام غسيل الكلى والتعقيم، والغسيل ومياه الشرب في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

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