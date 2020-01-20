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لفئتي الرجال والنساء غزة -

خدمات الطفولة تنظم لقائين تثقيفيين حول " حقوق المرأة وواجباتها في المجتمع "

20 كانون ثاني / يناير 2020 08:56

خدمات الطفولة تنظم لقائين تثقيفيين حول " حقوق المرأة وواجباتها في المجتمع "
خدمات الطفولة تنظم لقائين تثقيفيين حول

غزة- الرأي

نظمت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، لقائين تثقيفيين حول " حقوق المرأة وواجباتها في المجتمع " أمس الاحد، لفئتي الرجال والنساء في ديوان آل مطر بمنطقة الدرج شرق مدينة غزة، بالتعاون مع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية.

وأوضحت المنسقة وسام المدهون من العلاقات العامة في الجمعية، أن اللقائين شملا الحديث عن الحقوق العامة للمرأة وفق القوانين وعرض أشكال العنف الواقع عليها وكيفية التعامل معها، لتصل إلى حقوقها وتوضيح الواجبات التي يجب أن يعمل بها كل من الرجل والمرأة.

وأشارت، إلى أن خدمات الطفولة تبذل الجهود المتواصلة من أجل الإرتقاء بالمرأة والأسرة الفلسطينية في شتى الجوانب، وفق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بقدر المستطاع للحفاظ على ديمومة الأسرة.

وأعربت المدهون، عن شكرها لمركز الأبحاث على اهتمامه المتواصل بتطوير المرأة الفلسطينية والأباء وتثقيفهم والارتقاء بهم فكرياً في قطاع غزة.

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خدمات الطفولة تنظم لقائين تثقيفيين حول " حقوق المرأة وواجباتها في المجتمع "

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