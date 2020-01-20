القدرة يؤكد على أهمية ربط القطاع الزراعي بالصناعي

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الزراعة د.إبراهيم القدرة، على أهمية ربط القطاع الزراعي بالصناعي، مشيرا إلى ضرورة فتح آفاق تصدير "المخللات" المصنعة من المنتجات الزراعية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها القدرة لمنطقة جحر الديك برفقة مديرية زراعة غزة، والإطلاع على عمل مصنع السقا وحجي للمخللات.

بدورة ،أشاد القدرة بجهود العاملين في تصنيع المخللات، واعدا بالبحث مع الجهات المختصة سبل تصدير المنتج الفلسطيني من المخللات للضفة الغربية والخارج.

وتضمنت الجولة زيارة المزارعين في ( تجمع علي أبو سعيد في جحر الديك) و الاستماع إلى أهم المشكلات التي تواجههم، ولا سيما عمليات رش المبيدات الضارة التي يقوم بها الاحتلال هذه الأيام، الأمر الذي يتلف محاصيلهم ويكبدهم الخسائر.