وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: استمرار المنخفض الجوي وأجواء ماطرة وشديدة البرودة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة مكافحة البعوض في بلدية بيت لاهيا ترش أحواض الصرف الصحي وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على فواكه تخلصك من الوزن الزائد في فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية نيابة خانيونس والوسطى تنشئ مجموعة "شركاء العدالة" وكالة الرأي الفلسطينية باحثون في أمريكا يبتكرون تقنية لتصنيع مواد بناء "من خلايا حية" وكالة الرأي الفلسطينية تطبيق "تيك توك" يتفوق على "فيسبوك" و"ماسنجر" خلال العام الماضي وكالة الرأي الفلسطينية "فيسبوك" تتراجع عن بث الإعلانات على تطبيق "واتس آب" وكالة الرأي الفلسطينية القدرة يؤكد على أهمية ربط القطاع الزراعي بالصناعي وكالة الرأي الفلسطينية خدمات الطفولة تنظم لقائين تثقيفيين حول " حقوق المرأة وواجباتها في المجتمع " وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تنفذمشاريع للمياه والصرف الصحي بقيمة (489) ألف دولار خلال 2019
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

"فيسبوك" تتراجع عن بث الإعلانات على تطبيق "واتس آب"

20 كانون ثاني / يناير 2020 09:07

"فيسبوك" تتراجع عن بث الإعلانات على تطبيق "واتس آب"

أشارت تقارير إخبارية إلى أن شركة "فيسبوك" قررت التراجع عن خطتها لبث الإعلانات على تطبيق المحادثة واتس آب المملوك لها. كان قرار شركة فيسبوك التي تمتلك موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام إلى جانب تطبيق واتس آب، بث إعلانات على تطبيق واتس آب منذ نحو عامين تقريبا قد أدى إلى انسحاب مطوري التطبيق في ذلك الوقت.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن واتس آب حل خلال الشهور الماضية الفريق الذي سبق تشكيله لدراسة كيفية دمج الإعلانات في نافذة التطبيق، مضيفة أنه تم حذف نشاط الفريق من شفرة تطبيق واتس آب بالفعل.

في الوقت نفسه نقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم فيسبوك القول إن الشركة مازالت تدرس إمكانية بث إعلانات على مربع "الحالة" في نافذة واتس آب. ولكنه لم يكشف عن أي جدول زمني محدد لتنفيذ الخطة.

وتبحث شركة فيسبوك عن سبل الاستفادة المالية من تطبيق واتس آب الذي استحوذت عليه عام 2014 مقابل 19 مليار دولار. وتقول فيسبوك إنها تركز حاليا على تطوير خصائص تتيح للشركات التواصل مع عملائها عبر واتس آب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تنظم لقائين تثقيفيين حول " حقوق المرأة وواجباتها في المجتمع "

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟