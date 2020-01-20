نيابة خانيونس والوسطى تنشئ مجموعة "شركاء العدالة"

غزة- الرأي

أكد المستشارنبيل حليوة، رئيس نيابتي خانيونس والوسطى الكلية، والمقدم صلاح الأعرج، مدير وحدة الإرشاد بمديرية الإصلاح، ومدراء الشرطة القضائية بالمحافظات الجنوبية والوسطى، على فتح قنوات اتصال دائمة، وانشاء مجموعة "شركاء العدالة" عبر تطبيق الواتس أب، التي تضم شركاء العدالة من المحاكم والنيابة العامة والشرطة؛ لتعزيز العدالة الناجزة وضمان سلامة ودقة وسرعة الإجراءات القانونية، ومتابعة تأمين حضور الشهود أمام المحاكم، واستمرارية تفعيل المحاكمات الخاصة داخل مراكز التوقيف؛ والتي تسهم بتخفيف تكدس النزلاء.

وتوافق شركاء العدالة على متابعة استكمال ملفات النزلاء لدى مراكز الإصلاح والتأهيل، لضمان سلامة حفظ المستندات، ودقة وتوحيد مصدر المعلومة، وتكامل الأدوار، في ترسيخ العدالة، وتيسير معاملة المواطن، ومتابعة الإجراءات بسهولة امام منظومة العدالة الجنائية.