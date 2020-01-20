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أخبار » الأسرة و المجتمع

تعرف على فواكه تخلصك من الوزن الزائد في فصل الشتاء

20 كانون ثاني / يناير 2020 09:15

تعرف على فواكه تخلصك من الوزن الزائد في فصل الشتاء
تعرف على فواكه تخلصك من الوزن الزائد في فصل الشتاء

إذا كنت ترغب في اتباع الحميات الغذائية التي تهدف للقضاء والتخلص من الوزن الزائد خلال فصل الشتاء فعليك قراءة الأسطر القادمة التي تساعدك في التخلص والقضاء على الوزن الزائد، خلال فصل الشتاء التي يحتاج الشخص خلاله لتناول كميات أكثر من الطعام، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أشارت العديد من الدراسات الطبية إلى أن تناول الفواكه تعد من الأمور التى تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، لأنها من الأطعمة التي تعمل على زيادة نسبة حرق الدهون بالجسم، وتحفيز عملية التمثيل الغذائية بشكل كبير، وتعمل على خسارة الوزن بشكل كبير.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن تناول الفواكه الغنية بالحمضيات كالبرتقال والجريب فروت، من أفضل أنواع الفواكه التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، لأنها قليلة السعرات الحرارية،  ولا تشكل خطرا على هذا زيادة الوزن، كما أن هذا النوع من الفواكه تساهم فى تنظيم نسبة الكولسترول والضغط في الدم، ولذا لا تتردد في تناولهم دائما.

وأوضح التقرير المنشور أن تناول الفواكه الغنية بالألياف تعد من الأمور المهمة فى عملية التخلص من الوزن الزائد، فهي أطعمة تحافظ على صحة المعدة والأمعاء بشكل كبير، وأيضا تحتوى على نسبة قليلة من السعرات الحرارية وتساعد فى شعرك بالشبع لفترات طويلة، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في القضاء على الوزن الزائد، كما أن تناولك لمثل هذه الفواكه مفيد لصحتك بشكل كبير، ومنها التفاح، والتوت، والكيوي.

وأكد التقرير أن تناول الفواكه الغنية بشكل كبير بفيتامين سي وأ، فهى فواكه قليل السعرات الحرارية، ولها العديد من الفوائد المهمة على الصحة عامة، لذا عليك الإكثار من تناول الخوخ والبرقوق والموز.

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