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وحدة مكافحة البعوض في بلدية بيت لاهيا ترش أحواض الصرف الصحي

20 كانون ثاني / يناير 2020 09:16

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غزة- الرأي

شرعت وحدة مكافحة الباعوض التابعة لقسم الرقابة الصحية في بلدية بيت لاهيا أمس برش الأعشاب التي تنبت على جوانب الأحواض والممرات القريبة منها
بدوره ،أوضح أ.عبد الرازق المصري مدير الوحدة أن هذه الحملة تستهدف كافة الأعشاب قبل نموها بالقرب من الأحواض وعلى جوانبها، حتى لا تكون ملاذاً للحشرات وملجأً لوضع بيضها فيه، الأمر الذي يزيد من تكاثرها ويصعب مكافحتها بالشكل السريع
جدير بالذكر  أن الوحدة تبدأ عملية الرش في شهر مارس من كل عام، إلا أنها في هذه المرة بدأت مبكراً، من أجل تسهيل عملية لقضاء على الأعشاب قبل نموها، حتى تتفرغ لتهيئة الأحواض للرش في المرحلة الثانية مطلع مارس القادم دون ميعقات.

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