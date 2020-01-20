الطقس: استمرار المنخفض الجوي وأجواء ماطرة وشديدة البرودة

غزة – الرأي:

أكدت دائرة الأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، اليوم الاثنين، لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وماطراً على فترات فوق مختلف المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.

ويوم غد الثلاثاء تتأثر المنطقه بكتلة هوائية أكثر برودة، لذا يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات من الأمطار فوق مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر وقد تكون متراكمة فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر خلال ساعات الصباح لفترة زمنية محدودة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائجا .

وبعد غد الأربعاء تنبأت الدائرة بأن يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسقط أمطار متفرقة على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل يكون الجو غائماً جزئياً وباردا الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.