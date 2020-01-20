كيف تحصلين على بشرة نضرة وصحية فى الشتاء؟

خلال فصل الشتاء تتعرض البشرة للإصابة بالجفاف، وعدم ظهورها بشكل صاف ومشرق، ولذا خلال هذا التقرير سنتعرف على فضل وأهم النصائح الطبية التى تساهم فى الحصول على بشرة صحية خلال فصل الشتاء، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أوضح التقرير أن هناك العديد من النصائح المهمة التي يجب علي النساء القيام بها للحصول علي بشرة صحية وقوية ونضرة خلال فصل الشتاء، ومنها:

- يمكنك استخدام تقشير الجلد للتخلص من خلايا الجلد الميتة في البشرة، لذا عليك استخدام المقشرات التى تحتوى على مواد طبيعى، كالبابايا والأفوكادو، لذا عليك القيام بهذا الأمر مرة في الأسبوع للتنقية البشرة.

- أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن القيام بتدليك الوجه يوميا له دور كبير في الحصول على بشرة نضرة وخاليا من الشوائب والتجاعيد، ولذا عليك القيام بها يوميا.

- التقليل من استخدام مستحضرات التجميل، لأنها تساهم بشكل كبير في ظهور علامات التقدم في العمر والتجاعيد، وتساهم فى كتم البشرة وجعلها متهيجة وملتهبة بشدة، لذا عليك الإكثار من استخدام كريمات الترطيب التي تساهم في الترطيب البشرة بطريقة ملحوظة.

- لتجنب تعرض البشرة للجفاف عليك الإكثار من تناول الماء يوميا، ولذا عليك تناول 2 لتر من الماء يوميا بكميات كبيرة للحد من التعرض لجفاف البشرة في الشتاء.

- هل تعلمين أن هناك العديد من الدراسات الطبية التى أكدت أن تناول الخضراوات والفواكه تعد من الأمور التي تساهم في الحصول علي بشرة نضرة وخالية من التجاعيد وصحية بشكل ملحوظ.