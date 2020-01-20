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"الصحة" تتمكن من اجراء 93 عملية زراعة كلى بغزة

20 كانون ثاني / يناير 2020 09:24

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غزة- الرأي

تمنكنت  وزارة الصحة فى غزة من اجراء 93 عملية زراعة كلى ، الأمر الذى أعاد الامل  الى قرابة 800 مريض فشل كلوي 

بدوره،  أوضح د. عبد الله القشاوي استشاري ورئيس قسم أمراض وزراعة الكلي بالمجمع ، أن أول عملية زراعة كلي بمجمع الشفاء الطبي أجريت بتاريخ 23/ 1/2013 برئاسة د. عبد القادر حماد استشاري ورئيس مركز ليفربول لزراعة الأعضاء والطواقم الطبية المحلية ، ومن ثم توالت الزيارات لقطاع غزة من اجل إجراء عمليات الزارعة بالتوافق والتنسيق مع وزارة الصحة التي اولت اهتماما خاصا لمشروع زراعة الكلي والذي يعد إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل الانجازات التاريخية التي تحققت في السنوات الماضية بما حملتها من ظروف وصعاب.

مشيرا إلي ان العدد الإجمالي لعمليات زراعة الكلي وصل " 93" عملية منها " 36" عملية تم إجرائها خلال العام المنصرم 2019 بجهود الوفدين الأردني و البريطاني والذي أجري "19" عملية و " 17" عملية أجراها الوفد الأردني .

وفي ذات الموضوع بين د. غازي اليازجي استشاري أمراض الكلي بالمجمع ، أن العملية الاولي من المرحلة الثانية لبرنامج زراعة الكلي أجريت بتاريخ 14/7/2019  برئاسة د. وليد مسعود استشاري زراعة الكلي – الأردن  وأن إجمالي عدد العمليات التي اجراها الوفد الأردني " 17" عملية زراعة كلي .

إلي ذلك اعتبر د. محمد أبو سلمية مدير عام المجمع أن هذا الانجاز هو ثمرة صمود ودعم وثقه مرضي القطاع  بالكادر الطبي الوطني الذي يبذل الكثير للتخفيف من حجم المعاناة التي خلفتها سنوات الحصار.

مقدما  شكره إلى جميع المساهمين والمشاركين في إجراء العمليات على ما قدموه من جهود واكبت مراحل الإعداد لهذا الانجاز الطبي الكبير.

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