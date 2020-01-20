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تعليم شمال غزة يتفقد سير العمل بمدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات

20 كانون ثاني / يناير 2020 09:29

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غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، سير العمل في مدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات، ورافقه في الزيارة المدير الإداري أ. جواد صالحة.

بدورها ، رحبت مديرة المدرسة أ. مرفت أبو ندى بهذه الزيارة في مستهل الفصل الدراسي الثاني، مؤكدةً ان لها الاثر الطيب في رفعمعنويات العاملين وتحفيزهم للقيام بواجباتهم بتفاني وإخلاص.

من ناحيته ، أشاد أ. العرابيد بالمستوى العلمي والمهني الذي تحظى به العاملات في مدرسة هايل عبد الحميد، داعياً لتكثيف الجهود لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني.

كما التقى أ. العرابيد بطالبات المدرسة، موجهاً لهن مجموعة من النصائح التربوية الثمينة التي تُعنى بتطوير مستواهن العلمي، لتحقيق أقصى مستوى من التحصيل باتباع أساليب المذاكرة السليمة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالكتاب الوزاري باعتباره المصدر الأساسي للمادة العلمية.

وفي ذات السياق قدم مدير التعليم والمدير الإداري التهاني والتبريكات لنائب مديرة المدرسة أ. مني نشوان بمناسبة أدائها لمناسك العمرة والعودة الى أرض الوطن بسلام.

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