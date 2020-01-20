وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقرر إخلاء بناية في سلوان لصالح المستوطنين وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني شمال غزة يُنفذ 1260 مهمة خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية "لجنة المياه المشتركة " تعقد اجتماعها الأول للعام 2020 وكالة الرأي الفلسطينية ضبط موزع غاز مخالف لشروط الامن والسلامة بمحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية يفقد بصره في إحدى عينيه فيحولها إلى كاميرا للتصوير وكالة الرأي الفلسطينية رجل يعثر على 40 الف دولار في وسادة.. وما فعله غير متوقع! وكالة الرأي الفلسطينية ماذا تعرف عن الشاي الأبيض؟ وكالة الرأي الفلسطينية علاج الإمساك بالرياضة والعصائر الطازجة وكالة الرأي الفلسطينية حملة مداهمات واعتقالات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية مدير التعليم يتفقد سير العمل بمدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير التعليم يتفقد سير العمل بمدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات

20 كانون ثاني / يناير 2020 09:29

1
1

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، سير العمل في مدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات، ورافقه في الزيارة المدير الإداري أ. جواد صالحة.

بدورها ، رحبت مديرة المدرسة أ. مرفت أبو ندى بهذه الزيارة في مستهل الفصل الدراسي الثاني، مؤكدةً ان لها الاثر الطيب في رفعمعنويات العاملين وتحفيزهم للقيام بواجباتهم بتفاني وإخلاص.

من ناحيته ، أشاد أ. العرابيد بالمستوى العلمي والمهني الذي تحظى به العاملات في مدرسة هايل عبد الحميد، داعياً لتكثيف الجهود لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني.

كما التقى أ. العرابيد بطالبات المدرسة، موجهاً لهن مجموعة من النصائح التربوية الثمينة التي تُعنى بتطوير مستواهن العلمي، لتحقيق أقصى مستوى من التحصيل باتباع أساليب المذاكرة السليمة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالكتاب الوزاري باعتباره المصدر الأساسي للمادة العلمية.

وفي ذات السياق قدم مدير التعليم والمدير الإداري التهاني والتبريكات لنائب مديرة المدرسة أ. مني نشوان بمناسبة أدائها لمناسك العمرة والعودة الى أرض الوطن بسلام.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تنظم لقائين تثقيفيين حول " حقوق المرأة وواجباتها في المجتمع "

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟