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علاج الإمساك بالرياضة والعصائر الطازجة

20 كانون ثاني / يناير 2020 09:30

علاج الإمساك بالرياضة والعصائر الطازجة
علاج الإمساك بالرياضة والعصائر الطازجة

الإمساك يعد من الأمراض التي تتسبب في شعور الشخص المصاب بألم شديد في المعدة، وخلال هذا التقرير التالى سنتعرف أكثر عن أفضل طرق علاج الإمساك، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي. وأشار التقرير المنشور أن السبب الرئيسي في سبب الإصابة بالإمساك هو عدم تناول الأطعمة المريحة للمعدة، والتي تزيد من فرص التعرض لهذا الأمر المزعج، فهناك بعض الأطعمة التي تتسبب في التعرض لعدم القدرة علي القيام بعملية الإخراج والتبرز، كما أن بعض الدراسات الطبية أكد أن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في القيام بعملية الإخراج.

علاج الإمساك
هناك العديد من النصائح الطبية التي ينصح القيام بها، والتى تساهم بشكل كبير في المساعدة في علاج الإمساك، ومنها:

- أكد التقرير أن ممارسة الرياضة لها دور كبير في تحريك الأمعاء وجعلها القيام بدورها وهو القيام بعملية الإخراج، ولذا عليك المشي يوميا لمدة لا تقل عن ربع ساعة أى 15 دقيقة، فهذه الحيلة تساهم في علاج الإمساك بشكل ملحوظ.

- أشارت العديد من الدراسات الطبية إلى أن الإكثار من تناول السوائل الغنية بالألياف تعد من الأمور المهمة التي تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض للإمساك، ولذا عليك تناول العصائر الطازجة كالبرتقال.

- هل تعلم أن الاهتمام بنوعية الطعام المتناول من أهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في علاج الامساك، وذلك وفقا للعديد من الدراسات الطبية الحديثة، والتي أشارت إلى أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف تعد من أهم النصائح، لذا عليك تناول الخضراوات والفواكه كالخيار والخس والبرتقال والجريب فروت، وغيرها من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في علاج هذا الأمر.

- أوضحت بعض الدراسات الطبية أن بعض الأشخاص لا يستطيعون علاج الإمساك إلا بعد تناولهم للملينات، ولكن يجب عدم تناولها دون الرجوع للطبيب، لأنه وحده من يحدد عدد الحبوب التي ينصح بتناولها.

وهناك العديد من الأعراض التي يشعر بها الشخص بالإمساك، ومنها ألم في منطقة الشرج، وقد يصاحب هذا الأمر وجود دم خلال عملية التبرز، وأيضا الشعور بألم شديد أثناء المحاولة في عملية الإخراج.

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