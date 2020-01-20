وكالة الرأي الفلسطينية علاج الإمساك بالرياضة والعصائر الطازجة وكالة الرأي الفلسطينية حملة مداهمات واعتقالات في الضفة وكالة الرأي الفلسطينية مدير التعليم يتفقد سير العمل بمدرسة هايل عبد الحميد الثانوية للبنات وكالة الرأي الفلسطينية قرار بهدم 4 منازل في حي واد الحمص جنوب القدس وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تتمكن من اجراء 93 عملية زراعة كلى بغزة وكالة الرأي الفلسطينية كيف تحصلين على بشرة نضرة وصحية فى الشتاء؟ وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: استمرار المنخفض الجوي وأجواء ماطرة وشديدة البرودة وكالة الرأي الفلسطينية وحدة مكافحة البعوض في بلدية بيت لاهيا ترش أحواض الصرف الصحي وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على فواكه تخلصك من الوزن الزائد في فصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية نيابة خانيونس والوسطى تنشئ مجموعة "شركاء العدالة"
أخبار » عجائب وطرائف

ماذا تعرف عن الشاي الأبيض؟

20 كانون ثاني / يناير 2020 09:40

ماذا تعرف عن الشاي الأبيض؟
ماذا تعرف عن الشاي الأبيض؟

أوردت مجلة "بريجيت" الألمانية أن الشاي الأبيض يعتبر من أندر أنواع الشاي، مشيرة إلى أنه يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات ويساعد على التمتع بالرشاقة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الشاي الأبيض، الذي تعود أصوله إلى الصين، غني بفيتامين B1 المهم لصحة الأعصاب، ومركب "كاتيشين"، الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا.

كما يزخر الشاي الأبيض بالمعادن كالحديد والزنك والكالسيوم والصوديوم، والتي تدعم الأيض وتساعد على النمو وبناء الدم.

ويشتمل الشاي الأبيض أيضاً على مركبات "البوليفينولات"، التي تساعد على إنقاص الوزن، حيث إنها تساعد الخلايا الدهنية على تخزين الدهون بشكل أقل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تنظم لقائين تثقيفيين حول " حقوق المرأة وواجباتها في المجتمع "

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟