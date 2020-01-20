ماذا تعرف عن الشاي الأبيض؟

أوردت مجلة "بريجيت" الألمانية أن الشاي الأبيض يعتبر من أندر أنواع الشاي، مشيرة إلى أنه يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات ويساعد على التمتع بالرشاقة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الشاي الأبيض، الذي تعود أصوله إلى الصين، غني بفيتامين B1 المهم لصحة الأعصاب، ومركب "كاتيشين"، الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا.

كما يزخر الشاي الأبيض بالمعادن كالحديد والزنك والكالسيوم والصوديوم، والتي تدعم الأيض وتساعد على النمو وبناء الدم.

ويشتمل الشاي الأبيض أيضاً على مركبات "البوليفينولات"، التي تساعد على إنقاص الوزن، حيث إنها تساعد الخلايا الدهنية على تخزين الدهون بشكل أقل.