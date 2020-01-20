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رجل يعثر على 40 الف دولار في وسادة.. وما فعله غير متوقع!

20 كانون ثاني / يناير 2020 09:44

رجل يعثر على 40 الف دولار في وسادة.. وما فعله غير متوقع!
رجل يعثر على 40 الف دولار في وسادة.. وما فعله غير متوقع!

اشترى رجل أريكة من متجر للتوفير في ولاية ميشيغان الأميركية، لكنه لم يكن يعتقد أن حظه سيقوده إلى "غنيمة كبيرة" مخبأة داخل الوسادة، وفق ما أفادت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال".

وقال المصدر إن هوارد كيربي، الذي يعيش في مدينة أووسو، استخدم الأريكة لبضعة أسابيع، قبل أن يقرر التحقيق في سبب كون الوسادة "بها أمر غير طبيعي".

وبعدما فتحت زوجة كيربي الوسادة، اكتشفت حزما نقدية بلغت قيمتها الإجمالية 43170 دولارا.

وقال كيربي إن أحد المحامين أخبره أن من حقه الاحتفاظ بالنقود، لكنه قرر الاتصال بالمتجر لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التعرف على مالك الأريكة الأصلي.

والخميس الماضي، تم إرجاع الأموال إلى حفيد مالك الأريكة الأصلي، الذي يدعى كيم فوث نيوبيري، حيث قال إنه لم يكن يملك أدنى فكرة عن تخزين جده مبلغا كبيرا داخل الأريكة.

وأضاف "كنا نفكر في حرق الأريكة، بعدما فشلنا في العثور على متجر للتوفير يرغب في شرائها".

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