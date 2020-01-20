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ضبط موزع غاز مخالف لشروط الامن والسلامة بمحافظة الوسطى

20 كانون ثاني / يناير 2020 10:00

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غزة- الرأي

 قامت الطواقم التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب محافظة الوسطى بجولة على محلات موزعي الغاز المنزلي.
وتم خلال الجولة ضبط موزعين مخالفين لشروط الامن والسلامة، من خلال تفريغ الغاز من أسطوانات غاز بطريقة غير قانونية، مما يشكل خطر وتهديد للسلامة العامة ويعرض ارواح المواطنين للخطر، حيث يقومون باستخدام جهاز لنقل الغاز من أسطوانات كبيرة (48) كيلو لتفريغها في أسطوانات صغيرة.
وتم مصادرة الاجهزة وعمل محاضر ضبط وتحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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