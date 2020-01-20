"لجنة المياه المشتركة " تعقد اجتماعها الأول للعام 2020

غزة- الرأي

عقدت لجنة المياه المشتركة المكونة من وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة المياه ووزارة الصحة اجتماعا لمناقشة خطة عام 2020، بحضور م. عبد الفتاح أبو موسى مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، م. نافذ الكحلوت ممثل وزارة الاقتصاد الوطني باللجنة، الي جانب ممثلي الوزارات ذات العلاقة، وقد شارك في الاجتماع ممثل عن مباحث التموين.

وتم مناقشة نتائج اعمال اللجنة خلال العام الماضي 2019 ومقارنته بالأعوام السابقة، وأوضحت اللجنة أن هناك تحسن في نسبة الالتزام من قبل اصحاب محطات تحلية المياه بالشروط والمتطلبات بما يضمن سلامة مياه الشرب التي تصل المستهلك.

وأكدت اللجنة أنه خلال العام المنصرم تمت زيارة جميع محطات التحلية الموجودة في قطاع غزة والبالغة عددها 111 محطة، حيث قامت اللجنة بتنظيم 189 زيارة بشكل دوي للمحطات، للتأكد من مدى التزام أصحاب المحطات بالشروط الصحية وتطبيق المواصفات الفلسطينية في تحلية مياه الشرب.

وبيت اللجنة ان هناك تحسن في مؤشر الأداء للمحطات بنسبة 70% عن العام 2018، وان عدد المخالفات التي سجلتها اللجنة فقط 33 مخالفة.