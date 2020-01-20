الدفاع المدني شمال غزة يُنفذ 1260 مهمة خلال 2019

غزة- الرأي

نفذَّت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة 1260 مهمة خلال عام 2019م الماضي، تنوعت بين مهام إطفاء وإنقاد وإسعاف ودورات تدريبية ومتابعة للمصانع والمنشآت.

وأوضح تقرير إحصائي أن مهام الاطفاء بلغت 327 مهمة، بينما نفذت طواقم الانقاذ 82 مهمات انقاد وشملت سحب سيارة واسناد حريق وفتح شقق مغلقة على أطفال.

وأظهر التقرير أن فِرق الاسعاف والطوارئ نفذت 314 مهمة لإنقاذ المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها، فيما نفذ قسم التدريب 35 دورة استهدفت الطلاب والمؤسسات المجتمعية والحكومية استفاد منها 6919 مواطن.

وأشار إلى أن قسم المتابعة والتفتيش نفذ العديد من 502 جولات تفتيش وجولات أمن وسلامة على المصانع والمنشآت والحرف بمحافظة الشمال.

الجدير ذكره، أن طواقم الدفاع المدني على مدار الساعة على أهبة الاستعداد لتلبية استغاثت ونداءات المواطنين على الرقم المجاني 102.