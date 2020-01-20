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حماية المستهلك تنظم جولة تفقديه على الأسواق المركزية

20 كانون ثاني / يناير 2020 10:36

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غزة- الرأي

قامت الطواقم التفتيشية التابعة لمكتب محافظة غزة جولة مشتركة مع وزارتي الصحة والزراعة وبمشاركة مباحث التموين بجولة ميدانية على الأسواق المركزية، وشملت الجولة سوق الشجاعية وسوق المعسكر وسوق الشيخ رضوان وذلك ضمن الاعمال اليومية وفي إطار متابعتها للأسواق ومحلات بيع الدجاج في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاً منها على سلامة المستهلك..
وتم خلال الجولة ضبط ٢٥٠ كيلو من الدجاج المريض المذبوح يقوم التاجر ببيعه للمواطنين، بالإضافة الي ضبط ١٣٣ دجاجة وحبش مريض وزنه أقل من ٨٠٠ جرام، حيث قامت اللجنة المشتركة بإتلاف وإعدام الكميات المضبوطة، وتحويل التجار المخالفين لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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