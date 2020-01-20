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"تدخل" رفح يُنفذ "1867" مهمة خلال عام 2019

20 كانون ثاني / يناير 2020 10:38

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غزة- الرأي

نفذت قوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة الفلسطينية - في محافظة رفح - "1867" مهمة متنوعة خلال عام 2019.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن قوات التدخل في محافظة رفح أن طواقمها نفذَّت "1323" دورية، كما شاركت في "76" مهمة إسناد للسيطرة على المشاكل العائلية وتأمين منازل المواطنين، بالإضافة لمشاركتها في "61" مهام لتأمين مباريات كرة القدم.

ولفت إلى مشاركة قوة التدخل بـ"32" مهام فض التجمعات والمشاركة في "92" مهمة تأمين لـ معبر رفح البري والمشاركة بـ "177" مهمة متنوعة لإسناد مركز شرطة المدينة وجهازي المباحث والمكافحة في مهامهم الخاصة.

جدير بالذكر أن قوة تدخل وحفظ نظام رفح شاركت ب- "106" مهمة تأمين أماكن ومواكب و بمهام أخرى منها مهام الزيارات ومهام تأمين والانتشار على المفارق والميادين الرئيسة بالمحافظة وبالذات بمواسم الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية.

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