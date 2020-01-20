النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2393) الاثنين 20/1/ 2020

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البرلمان الأردني يقر قانوناً يحظر استيراد الغاز من «إسرائيل

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الاحتلال يمهد لهدم بنايات في القدس ويبعد خطيب الأقصى

حزب ألماني يجهض قانون حظر حرق علم «إسرائيل »

يادلين: استراتيجية «إسرائيل» تقوم على استمرار الانقسام الفلسطيني

فيسـبــــوك» توقف شركة «إسرائيلية» لغسل الأدمغة وتغيير السلوك

البرلمان الأردني يقر قانوناً يحظر استيراد الغاز من «إسرائيل



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الأردن | مشروع قانون لرفض الغاز الإسرائيلي: هل تعرقله الحكومة؟

عودة البالونات الحارقة: المقاومة تواصل ضغوطها

تراجع رام الله عن رفض تسلّم الضرائب: أزمة الموظفين تنفرج جزئياً

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بيت لحم: شرطة الاحتلال تحرر مخالفات باهظة قرب تقوع

غزة: وفاة أسير محرر بعد إجرائه عملية قلب مفتوح

الاحتلال يحول القدس لثكنة عسكرية

نقابة أميركية تقاطع مؤتمرا طبيا إسرائيليا



اعتقال 4 مواطنين من الخليل وبيت لحم

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غزة: أمن حماس يحتجز المتحدث باسم حركة فتح

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اشتية: نحن أوفياء لأهلنا في غزة وسنحرص على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين ..

فلسطين اليوم

رفح: مياه الامطار والصرف الصحي تحولان حياة الصحفي أبو عاذرة وأطفاله لكابوس موسمي

عرب 48

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20 كانون ثاني (يناير)

1983م تشكيل حركة متطرفة في إسرائيل وأمريكا مهمتها إعادة بناء جبل الهيكل مكان المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وقد ذكرت مجلة أمريكية أن هذه اللجنة تشكلت تحت اسم "كيرن هارها بايت".

1996م انتخاب الرئيس ياسر عرفات (ولد عام 1929) أول رئيس للسلطة الفلسطينية بأغلبية 88.1مفي المائة من أصوات الناخبين الفلسطينيين في أول انتخابات فلسطينية ديمقراطية من نوعها في التاريخ الفلسطيني. وكانت منافسته الوحيدة في الانتخابات سميحة خليل (1923 - 1999) وتم انتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني بعد قدوم السلطة الوطنية، وأعضائه (88 عضوا)، وقد بلغ عدد المرشحين 672ممرشحا في 6 إدارات انتخابية، وبلغ عدد المقترعين 780079 شخصا. بنسبة 75.86% من الناخبين المسجلين

1982م مجلس الأمن يعتبر إجراءات "إسرائيل" في الجولان عملا عدوانيا، واعتبار الجولان أرض عربية سورية تقع في أقصى الجنوب الغربي من سوريا على طول حدودها مع فلسطين، وتبلغ مساحتها 1800كم2مبطول يتراوح بين 75كم-80 كم، وعرض يتراوح من 18كم- 20كم، احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967.

1970م قوات العاصفة الفلسطينية تهاجم مصنعا للبوتاس في الأراضي العربية المحتلة عام 1948م بصواريخ كاتيوشيا وتوقع به دمارا كبيرا.