النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2393) الاثنين 20/1/2020
أخبار فلسطينية
- حماس تنفي توتر علاقتها مع مصر بسبب جولة هنية وتؤكد: الزيارة تسير حسب…
- سلطات الاحتلال تقرر إبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا أسبوعا من المسجد الأقصى ـ…
- الخارجية الفلسطينية: قرارات بينيت ضد الفلسطينيين تضعه على رأس قائمة مجرمي الحرب
- الاحتلال يسلم إخطارات بإخلاء 10 منازل فلسطينية في القدس
- هنية يشيد بخطاب رئيس الوزراء الماليزي الداعم للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة
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أخبار إسرائيلية
- يادلين: استراتيجية «إسرائيل» تقوم على استمرار الانقسام الفلسطيني
الاخبار الدولية
- حزب ألماني يجهض قانون حظر حرق علم «إسرائيل»
- يادلين: استراتيجية «إسرائيل» تقوم على استمرار الانقسام الفلسطيني
- ترامب يدرس طرح "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية
- »مؤتمر برلين: دعم وقف إطلاق النار في ليبيا واحترام حظر إرسال أسلحة إليها
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اخبار عربية
- البرلمان الأردني يقر قانوناً يحظر استيراد الغاز من «إسرائيل
- «النواب الأردني» يوافق على مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل
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الصحف العربية
القدس العربي
- سلطات الاحتلال تسلم إخطارات لإخلاء 10 منازل فلسطينية بالقدس
- العين اليسرى للمصور الصحافي الفلسطيني عطية درويش تلحق بعين زميله معاذ عمارنة
- بسبب تصريحاتها السابقة حول سمير قنطار: أحزاب إسرائيلية تطالب بشطب ترشيح هبة يزبك…
- سلطات الاحتلال تقرر إبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا أسبوعا من المسجد الأقصى ـ…
- العين اليسرى للمصور الصحافي الفلسطيني عطية درويش تلحق بعين زميله معاذ عمارنة
- بسبب تصريحاتها السابقة حول سمير قنطار: أحزاب إسرائيلية تطالب بشطب ترشيح هبة يزبك…
- سلطات الاحتلال تقرر إبعاد رئيس الهيئة الإسلامية العليا أسبوعا من المسجد الأقصى ـ…
- حماس تنفي توتر علاقتها مع مصر بسبب جولة هنية وتؤكد: الزيارة تسير حسب…
- إسرائيل تستدعي خطيب “الأقصى” للتحقيق
- الخارجية الفلسطينية: قرارات بينيت ضد الفلسطينيين تضعه على رأس قائمة مجرمي الحرب
- فروانة لـ”القدس العربي”: الاحتلال رفع نسبة تعذيب الأسرى 400% وصور حناتشة مطبوعة على…
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الشرق الأوسط
- جدار إلكتروني إسرائيلي تحت الأرض على طول الحدود مع لبنان
- اتهامات لحماس بمحاولة التصعيد في الضفة
- «النواب الأردني» يوافق على مقترح قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل
- «حماس»: لا توتر في علاقتنا مع القاهرة
الخليج الإماراتية
- الاحتلال يمهد لهدم بنايات في القدس ويبعد خطيب الأقصى
- حزب ألماني يجهض قانون حظر حرق علم «إسرائيل»
- يادلين: استراتيجية «إسرائيل» تقوم على استمرار الانقسام الفلسطيني
- فيسـبــــوك» توقف شركة «إسرائيلية» لغسل الأدمغة وتغيير السلوك
- البرلمان الأردني يقر قانوناً يحظر استيراد الغاز من «إسرائيل
-
الاهرام المصرية
الغد الأردنية
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- باحث إسرائيلي: لا استقرار في المنطقة دون حرية الشعب الفلسطيني
- يديعوت أحرونوت: اتساع ظاهرة التهرب من التجنيد لجيش الاحتلال
- مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين شرق الخليل
الاخبار اللبنانية
- الأردن | مشروع قانون لرفض الغاز الإسرائيلي: هل تعرقله الحكومة؟
- عودة البالونات الحارقة: المقاومة تواصل ضغوطها
- تراجع رام الله عن رفض تسلّم الضرائب: أزمة الموظفين تنفرج جزئياً
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير وريث "عباس".. جمرٌ تحت الرماد في أروقة السلطة وفتح
- تقرير تمييز في الأجور وقطع للرواتب.. أطباء غزِّيون تحت المقصلة!
- حماس: معركة شعبنا مع الاحتلال ستفشل مخططاته بتهويد القدس
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضد المواطنين بالضفة الغربية والقدس
- استشهاد شاب متأثرًا بإصابته في مسيرات العودة شرق غزة
- هنية يشيد بخطاب رئيس الوزراء الماليزي الداعم للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة
- فصائل: مماطلة الاحتلال بتنفيذ اتفاق التهدئة قد تُفجر الأوضاع بغزة
القدس المحلية
- بيت لحم: شرطة الاحتلال تحرر مخالفات باهظة قرب تقوع
- غزة: وفاة أسير محرر بعد إجرائه عملية قلب مفتوح
- الاحتلال يحول القدس لثكنة عسكرية
- نقابة أميركية تقاطع مؤتمرا طبيا إسرائيليا
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اعتقال 4 مواطنين من الخليل وبيت لحم
جريدة الأيام
الحياة الجديدة
- الحكومة: لجنة تحديث بيانات رواتب موظفي السلطة في غزة تستأنف عملها
وكالة صفا
وكالة الراي الفلسطينية
- الخارجية : فتح الاحتلال سدود الأمطار تجاه غزة جريمة حرب
سما نيوز
- الشاباك يوصي بالتوصل الى اتفاق مع السلطة لعودتها التدريجية إلى غزة والإشراف على التهدئة
- اشتية: نحن أوفياء لأهلنا في غزة وسنحرص على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين..
فلسطين اليوم
- رفح: مياه الامطار والصرف الصحي تحولان حياة الصحفي أبو عاذرة وأطفاله لكابوس موسمي
- بينهم أسرى محررين..حملة اعتقالات تطال 12 مواطنًا في الضفة المحتلة
عرب 48
وكالة وفا
حدث في مثل هذا اليوم
20 كانون ثاني (يناير)
- 1983م تشكيل حركة متطرفة في إسرائيل وأمريكا مهمتها إعادة بناء جبل الهيكل مكان المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وقد ذكرت مجلة أمريكية أن هذه اللجنة تشكلت تحت اسم "كيرن هارها بايت".
- 1996م انتخاب الرئيس ياسر عرفات (ولد عام 1929) أول رئيس للسلطة الفلسطينية بأغلبية 88.1مفي المائة من أصوات الناخبين الفلسطينيين في أول انتخابات فلسطينية ديمقراطية من نوعها في التاريخ الفلسطيني. وكانت منافسته الوحيدة في الانتخابات سميحة خليل (1923 - 1999) وتم انتخاب أول مجلس تشريعي فلسطيني بعد قدوم السلطة الوطنية، وأعضائه (88 عضوا)، وقد بلغ عدد المرشحين 672ممرشحا في 6 إدارات انتخابية، وبلغ عدد المقترعين 780079 شخصا. بنسبة 75.86% من الناخبين المسجلين
- 1982م مجلس الأمن يعتبر إجراءات "إسرائيل" في الجولان عملا عدوانيا، واعتبار الجولان أرض عربية سورية تقع في أقصى الجنوب الغربي من سوريا على طول حدودها مع فلسطين، وتبلغ مساحتها 1800كم2مبطول يتراوح بين 75كم-80 كم، وعرض يتراوح من 18كم- 20كم، احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967.
- 1970م قوات العاصفة الفلسطينية تهاجم مصنعا للبوتاس في الأراضي العربية المحتلة عام 1948م بصواريخ كاتيوشيا وتوقع به دمارا كبيرا.
- 1948م سلطات الانتداب البريطانية في فلسطين تعلن أن إدارة المناطق ذات الأكثرية اليهودية أو العربية ستوكل إلى الأكثرية المحلية في كل منطقة، وذلك في محاولة لتسليم اليهود إدارة عدد من المناطق الفلسطينية.