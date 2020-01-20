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دائرة التنمية الصناعية بالاقتصاد تجري فحوصات على عينات من الغازات المنزلية

20 كانون ثاني / يناير 2020 10:49

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غزة- الرأي

قامت الطواقم الميدانية التابعة لدائرة التنمية الصناعية قسم الصناعات المعدنية والحرفية، بسحب عينات من فروش الغاز المنزلي للفحص المخبري وذلك حرصاً منها على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير منتجات ذات جودة عالية وأمنة، .
ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمصانع في قطاع غزة التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للصناعة قسم الصناعات المعدنية والحرفية، حيث تم ارسال العينات لمؤسسة المواصفات والمقاييس، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

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