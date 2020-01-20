التوجيه السياسي يُخرّج دورات ويعقد سلسلة لقاءات توعوية

غزة- الرأي

خرجت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى دورة " العقيدة الأمنية" لـ 30 خريج من ضباط شرطة محافظة الوسطى، بحضور كل من محمد أبو شكيان رئيس بلدية النصيرات والمقدم محمد جبر مدير التوجيه السياسي بمحافظة الوسطى والمقدم نائل أبو هويشل مدير إدارة التدريب في شرطة محافظة الوسطى.

بدوره، عبر أبو شكيان عن سعادته بحضور حفل التخريج ، مشيداً بالعقيدة الأمنية لضباط الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ، والتأكيد على أهمية الدورات لما لها من أثر إيجابي على أفراد وضباط المؤسسة الأمنية .

من جانبه، تحدث المقدم جبر أن هذه الدورة تأتي في سياق برامج وخطط الهيئة للأجهزة الأمنية والشرطية.

في سياق آخر، نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة خانيونس حفل تكريم وتوزيع شهادات "دورة الأحكام التأهيلية" لعدد 15"من ضباط الشرطة النسائية في مركز المدينة بحضور كل من مسئولة وحدة العمل النسائي الرائد نجاح البطنيجي، ونقيب نعمات البرش، ومديرة الشرطة النسائية في المحافظة الرائد ماجدة العقاد، وملازم أول يسرى الأسطل رئيس قسم العمل النسائي في الهيئة بخانيونس، وعدد من ضباط الشرطة النسائية.

كما اختتمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة الوسطى دورة السند المتصل بالنبي صلى الله عليه و سلم بقراءة الإمام عاصم براوييه شعبة و حفص للجندي معاذ عياش من مركز إصلاح وتأهيل الوسطى.

من جانب آخر، عقدت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة الشمال اختباراً لعدد من ضباط وأفراد وزارة الداخلية للملتحقين بدورة التنمية البشرية الثانية ، للحصول على شهادة معتمدة من الهيئة.

وفي سياق منفصل نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي سلسلة لقاءات تثقيفية وتوعوية بمحافظات غزة، فقد عقد قسم العمل النسائي في هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة الشمال، لقاء توعويا عن خطورة السحر والشعوذة استهدف الطبيبات والعاملات في مستشفى كمال عدوان الطبي.

كما نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة خان يونس لقاءً تثقيفياً حول "الفلسفة الأمنية لدى المقاومة"، حيث استهدفت عدد من ضباط الأجهزة الأمنية، للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله العقاد.