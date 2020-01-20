"إسرائيل" تهدد بالتصعيد حل عدم وقف البالونات المفخخة

قالت القناة الثانية العبرية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، نقلت رسالة تهديد إلى حركة حماس بغزة، عبر طرف ثالث، لوقف البالونات المفخخة.

وذكرت القناة العبرية، أن "إسرائيل" أبلغت حماس، أنه إذا لم يتم وقف البالونات المفخخة، فإنها ستعمل على وقفها حتى لو كلفها ذلك تصعيداً عسكرياً.

وفي سياق متصل، أضافت القناة الثانية، أنه تم توجيه المزارعين بغلاف غزة، بالتسريع في حصاد المحاصيل الزراعية والقمح قبل موعدها، خوفاً من تزايد ظاهرة البالونات المفخخة والحارقة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن البالونات المفخخة التي بدأ إرسالها من قطاع غزة الأسبوع الماضي، ما زالت مستمرة، وأنه سقطت خلال أمس الأحد خمس مجموعات منها بمناطق الغلاف.