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وزارة العمل توقع مذكرة تفاهم مع شركة جيمستون للقصارة الايطالية

20 كانون ثاني / يناير 2020 11:15

وزارة العمل توقع مذكرة تفاهم مع شركة جيمستون للقصارة الايطالية
وزارة العمل توقع مذكرة تفاهم مع شركة جيمستون للقصارة الايطالية

غزة- الرأي

وقعت وزارة العمل من خلال مركز تدريب مهني رفح ممثلا بمدير المركز م. حسن الهمص مذكرة تفاهم مع شركة جيمستون للقصارة الايطالية ممثلة بنائب رئيس الشركة م. عوني الخروف.
و بحث اللقاء سبل التعاون المشترك و آلية دمج و تدريب الطلاب في سوق العمل المحلي، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير المناهج و تقييم الطلاب .
و في نهاية اللقاء شكر الهمص شركة جيمستون على مجهوداتهم  المبذولة في خدمة التدريب المهني و استعدادهم الكريم بقصارة بوابة مركز تدريب مهني رفح قصارة ايطالية.

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