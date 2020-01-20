وزارة العمل توقع مذكرة تفاهم مع شركة جيمستون للقصارة الايطالية

غزة- الرأي

وقعت وزارة العمل من خلال مركز تدريب مهني رفح ممثلا بمدير المركز م. حسن الهمص مذكرة تفاهم مع شركة جيمستون للقصارة الايطالية ممثلة بنائب رئيس الشركة م. عوني الخروف.

و بحث اللقاء سبل التعاون المشترك و آلية دمج و تدريب الطلاب في سوق العمل المحلي، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير المناهج و تقييم الطلاب .

و في نهاية اللقاء شكر الهمص شركة جيمستون على مجهوداتهم المبذولة في خدمة التدريب المهني و استعدادهم الكريم بقصارة بوابة مركز تدريب مهني رفح قصارة ايطالية.