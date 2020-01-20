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لعامي 2017/ 2018

المستشار عابد يتسلم التقارير الرقابية من ديوان الرقابة المالية

20 كانون ثاني / يناير 2020 11:22

المستشار عابد يتسلم التقارير الرقابية من ديوان الرقابة المالية
المستشار عابد يتسلم التقارير الرقابية من ديوان الرقابة المالية

غزة- الرأي

تسلم  المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بديوانه بقصر العدل،  تقارير الرقابة المالية والإدارية الأربعة عن العامين السابقين 2017/ 2018 .

جاء ذلك، بحضور  يوسف أبو سلمية مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي و م. ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس حيث تناولت التقارير الجانب الإداري، أعمال المجلس ودوائره، والمكتب الفني ولجانه واجتماعاته ودوائره وهيئاته، والإيرادات ودوائر الرقابة الداخلية والجوانب الإدارية و دائرة الأمانات والمركبات والموازنة لكل من الشئون الإدارية والمالية عن تلك الفترة.

من جانبه، أكد الأستاذ أبو سلمية أن التقرير جاء وفقاً للصلاحيات الممنوحة للديوان وفقا للمعطيات التي حصل عليها من المجلس الأعلى للقضاء، وقدم شكره الجزيل للمجلس الأعلى للقضاء على إتاحة المجال لموظفي الرقابة لعمل التقرير دون معيقات تذكر.

بدوره أشاد المستشار عابد بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية الهام والفاعل في عمل المؤسسات الحكومية والذي لابد أن يتعاون الجميع معًا تحقيقًا للمصداقية وحفاظًا على الشفافية، وللارتقاء بالعمل المؤسسي والإداري، ووعد بالاطلاع ودراسة محتوى التقارير والاستفادة منها والرد عليها.

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